Месси прилетел частным рейсом в Аргентину на похороны отца

Звезда мирового футбола Лионель Месси в субботу вечером прибыл в родной Росарио. Спустя всего несколько часов после того, как стало известно о смерти его отца Хорхе, сообщает EFE.

Месси прилетел частным рейсом из Форт-Лодердейла (Флорида) вечером в субботу и сразу направился к семье. Похороны пройдут уже в воскресенье, 9 августа, на местном кладбище.

68-летний Хорхе Месси ушёл из жизни в местной больнице после долгой и тяжёлой болезни. Именно он был агентом Лео на протяжении всей его карьеры — от первых шагов в «Ньюэллс Олд Бойз» до звёздного контракта с «Барселоной» и переезда в Майами.