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9 августа, 10:18

Месси прилетел частным рейсом в Аргентину на похороны отца

Обложка © ТАСС / STRINGER

Обложка © ТАСС / STRINGER

Звезда мирового футбола Лионель Месси в субботу вечером прибыл в родной Росарио. Спустя всего несколько часов после того, как стало известно о смерти его отца Хорхе, сообщает EFE.

Месси прилетел частным рейсом из Форт-Лодердейла (Флорида) вечером в субботу и сразу направился к семье. Похороны пройдут уже в воскресенье, 9 августа, на местном кладбище.

Ole: Месси хотел улететь к отцу в разгар ЧМ, когда тот был при смерти
Ole: Месси хотел улететь к отцу в разгар ЧМ, когда тот был при смерти

68-летний Хорхе Месси ушёл из жизни в местной больнице после долгой и тяжёлой болезни. Именно он был агентом Лео на протяжении всей его карьеры — от первых шагов в «Ньюэллс Олд Бойз» до звёздного контракта с «Барселоной» и переезда в Майами.

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Наталья Демьянова
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