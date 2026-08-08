Ole: Месси хотел улететь к отцу в разгар ЧМ, когда тот был при смерти
Месси с родителями. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jorge.sole
Лионель Месси мог покинуть ЧМ в самый ответственный момент. Как пишет Ole, футболист хотел сорваться домой в Аргентину, чтобы навестить отца. Хорхе Месси тогда серьёзно болел и проходил лечение, поэтому сын очень переживал и планировал поездку, чтобы поддержать его.
По окончании турнира Лионель Месси незамедлительно вылетел в Аргентину к отцу, с которым не виделся почти два месяца. Хорхе Месси начал испытывать серьёзные проблемы со здоровьем ещё в начале 2026 года, и его состояние неуклонно ухудшалось. В разгар чемпионата мира в прессе даже появились ложные слухи о его кончине, которые семья футболиста была вынуждена опровергнуть. Несмотря на постоянную поддержку супруги Селии, детей и регулярные звонки Лионеля, болезнь оказалась сильнее. Точный диагноз Хорхе Месси в СМИ не разглашается.
Сегодня, 8 августа, аргентинские СМИ сообщили о смерти Месси-старшего. Ему было 68 лет. Отец и первый агент Лионеля Месси проиграл затяжную болезнь.
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