Ole: Месси хотел улететь к отцу в разгар ЧМ, когда тот был при смерти

Лионель Месси мог покинуть ЧМ в самый ответственный момент. Как пишет Ole , футболист хотел сорваться домой в Аргентину, чтобы навестить отца. Хорхе Месси тогда серьёзно болел и проходил лечение, поэтому сын очень переживал и планировал поездку, чтобы поддержать его.

По окончании турнира Лионель Месси незамедлительно вылетел в Аргентину к отцу, с которым не виделся почти два месяца. Хорхе Месси начал испытывать серьёзные проблемы со здоровьем ещё в начале 2026 года, и его состояние неуклонно ухудшалось. В разгар чемпионата мира в прессе даже появились ложные слухи о его кончине, которые семья футболиста была вынуждена опровергнуть. Несмотря на постоянную поддержку супруги Селии, детей и регулярные звонки Лионеля, болезнь оказалась сильнее. Точный диагноз Хорхе Месси в СМИ не разглашается.