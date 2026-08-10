Месси подаст в суд на журналистов, которые просочились на похороны его отца

Нападающий клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины Лионель Месси намерен судиться с аргентинскими СМИ, которые, как утверждается, нарушили право его семьи на частную жизнь во время похорон отца. Об этом сообщил журналист Фран Касаретто.

По его словам, футболист решил принять юридические меры после того, как представители прессы освещали закрытую церемонию прощания с Хорхе Месси. Похороны прошли в частном формате в окрестностях Росарио. Несмотря на просьбы семьи о приватности, в СМИ и соцсетях появились кадры с церемонии.

Напомним, 68-летний Хорхе Месси ушёл из жизни в местной больнице после долгой и тяжёлой болезни. Именно он был агентом Лео на протяжении всей его карьеры — от первых шагов в «Ньюэллс Олд Бойз» до звёздного контракта с «Барселоной» и переезда в Майами. Лионель прибыл на похороны в родной Росарио в субботу на частном самолёте. Простились с отцом футболиста в воскресенье, 9 августа, на местном кладбище.