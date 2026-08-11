Звезду фильма «31 июня» Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище

Актрису и балерину Наталью Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругом — режиссёром-балетмейстером и педагогом Анатолием Кулаковым. Дата и время прощания будут объявлены позднее.

«Пока не знаем когда, но похороним на Ваганьковском кладбище, рядом с мужем. Там фамильное место», — приводит РИА «Новости» слова вдовы брата артистки.

Трубникова выступала на сцене Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В кино дебютировала в 1976 году — сыграла капитана корабля в фильме «12 стульев». Широкую известность ей принесла роль принцессы Мелисенты в картине «31 июня». Также снималась в фильмах «Клоун», «Шляпа», «Смерть на взлёте», «Тайна Снежной королевы», «Аляска Кид» и других.

Напомним, Трубникова умерла в возрасте 71 года. Тело обнаружила соседка: днём ранее они общались, но вечером женщина перестала отвечать на звонки. Войдя в квартиру, соседка нашла артистку бездыханной — Трубникова сидела на диване. Известно, что она болела болезнью Паркинсона