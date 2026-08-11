Красавица из Перадора: Умерла Наталья Трубникова, подарившая нам «31 июня» Оглавление Умерла Наталья Трубникова: что случилось Причина смерти Натальи Трубниковой Сколько лет было Наталье Трубниковой Биография Натальи Трубниковой В каких фильмах снималась Наталья Трубникова Наталья Трубникова в фильме «31 июня» Почему фильм «31 июня» долго не показывали Почему Наталья Трубникова почти перестала сниматься в кино Наталья Трубникова в «Формуле любви» Кто был мужем Натальи Трубниковой Были ли дети у Натальи Трубниковой Что известно о последних годах Натальи Трубниковой Чем запомнилась Наталья Трубникова FAQ — ответы на вопросы Сколько лет было Наталье Трубниковой? От чего умерла Наталья Трубникова? Кого Наталья Трубникова играла в «31 июня»? Кто муж Натальи Трубниковой? Были ли у Натальи Трубниковой дети? Почему Наталья Трубникова перестала сниматься? Умерла советская актриса и балерина Наталья Трубникова, сыгравшая принцессу Мелисенту в фильме «31 июня». Биография артистки, причина смерти, фильмы, муж, дети и судьба после главной роли. 11 августа, 08:27 11593 11593 Принцесса Мелисента ушла по звёздному мосту: умерла актриса и балерина Наталья Трубникова. Обложка © кадр из фильма «31 июня», режиссер Леонид Квинихидзе, сценарист Нина Фомина, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ northossetia

11 августа 2026 года стало известно, что в Москве на 72-м году жизни умерла советская балерина и актриса Наталья Трубникова. Миллионы зрителей помнят её прежде всего как сказочную принцессу Мелисенту из музыкального фильма «31 июня». Эта роль принесла артистке всесоюзную известность, однако большой кинокарьеры после неё так и не последовало. Life.ru рассказывает, что известно о смерти Натальи Трубниковой, её фильмах, муже, болезни и необычной творческой судьбе.

Умерла Наталья Трубникова: что случилось

О смерти Натальи Трубниковой стало известно 11 августа 2026 года. Ей был 71 год. По данным СМИ, её обнаружила соседка. Женщины разговаривали накануне утром, однако уже вечером актриса перестала отвечать на звонки. Соседка зашла к Наталье домой и нашла её без признаков жизни.

Причина смерти Натальи Трубниковой

Известно, что актриса страдала болезнью Паркинсона. Однако данных о том, что именно это заболевание стало непосредственной причиной её смерти, пока нет.

Сколько лет было Наталье Трубниковой

Наталья Трубникова родилась 17 июля 1955 года в Москве. На момент смерти ей был 71 год.

Биография Натальи Трубниковой

Наталья Трубникова родилась в Москве в семье, не имеювшей отношения к кино и балету: мама — инженер, папа — экономист. В четыре года увидела, как Майя Плисецкая танцует «Умирающего лебедя», и захотела стать балериной. Впоследствии поступила в хореографическое училище при Большом театре, отлично училась и в 15 лет получила диплом за лучшее исполнение номера за подписью главного балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича.

В 1973 году Наталья закончила училище, но получила распределение в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Там же она встретила будущего мужа — танцовщика Анатолия Кулакова. В детстве он занимался фигурным катанием, но ушел в балет, в 10 лет сыграл главную роль в фильме «Сомбреро». Пара поженилась в 1975 году.

Наталья Трубникова: муж, дети, фильмография. Фото © кадр из фильма «31 июня», режиссер Леонид Квинихидзе, сценарист Нина Фомина

В каких фильмах снималась Наталья Трубникова

Ещё до «31 июня» Наталья Трубникова появилась в телевизионной версии «12 стульев» Марка Захарова 1976 года. Она сыграла капитана корабля в фантазии Остапа Бендера. Это стало её дебютом в кино. Актриса рассказывала, что её приглашали на пробы фильма «Романс о влюблённых» Андрея Кончаловского, но она отказалась.

В фильмографии Трубниковой также значатся ленты «Клоун» (1980), «Шляпа» (1981), «Смерть на взлёте» (1982), «Формула любви» (1984), «Тайна Снежной королевы» (1986), «Фантазёр» (1988), «Музыкальные игры» (1990), «Аляска кид» (1993).

Наталья Трубникова в фильме «31 июня»

Главной ролью в кинокарьере Натальи Трубниковой стала принцесса Мелисента в музыкальном телефильме «31 июня» режиссёра Леонида Квинихидзе. Балерина обошла на пробах Ирину Алфёрову и Елену Шанину. Картина по мотивам одноимённой повести писателя Джона Бойнтона Пристли вышла на советские экраны в канун Нового года, 31 декабря 1978 года.

По сюжету художник Сэм Пенти из XX века и принцесса Мелисента из сказочного королевства Перадор XII века влюбляются друг в друга, несмотря на разделяющие их столетия.

Партнёром Натальи стал Николай Ерёменко — младший, уже имевший статус кумира зрителей. Актёр долго отказывался, но согласился при условии, что его герой не будет петь. Также в фильме снимались Владимир Зельдин (король Мелиот), Владимир Этуш (магистр Мальгрим), Александр Годунов (Лемисон), Людмила Власова (леди Нинетт) и Любовь Полищук (Куинни). Композитором выступил Александр Зацепин, а песни за Трубникову исполнила певица Татьяна Анциферова. За Людмилу Власову пела Лариса Долина, за Годунова — Як Йоала.

Образ Мелисенты сделал Трубникову узнаваемым лицом советского музыкального кино. Их с Николаем Еремёнко называли одной из самых красивых пар экрана, но Наталья отмечала, что между ними были только рабочие отношения.

Почему фильм «31 июня» долго не показывали

Судьба «31 июня» оказалась непростой. В 1979 году танцовщик Александр Годунов, сыгравший в фильме музыканта Лемисона, во время гастролей Большого театра в США попросил политического убежища. После этого фильм фактически оказался на полке и семь лет не демонстрировался по советскому телевидению. Была попытка запрета исполнять на сцене песню из ленты «Мир без любимого» – эта фраза показалась намеком на эмиграцию режиссёра Театра на Таганке Юрия Любимова в 1982 году.

Для Трубниковой это было особенно болезненно: картина, которая должна была закрепить её успех в кино, надолго исчезла с экранов.

В каких фильмах снималась Наталья Трубникова. Фото © кадр из фильма «31 июня», режиссер Леонид Квинихидзе, сценарист Нина Фомина

Почему Наталья Трубникова почти перестала сниматься в кино

После «31 июня» Трубникову регулярно приглашали на кинопробы, однако значительных новых ролей она не получала. Сама артистка впоследствии иронично называла себя «актрисой кинопроб».

По воспоминаниям Трубниковой, одна из причин была связана с тем, что она принадлежала к балетной среде. После нескольких громких случаев невозвращения советских артистов из зарубежных поездок к танцовщикам относились с настороженностью. Хореография так и осталась основным родом деятельности Натальи.

Наталья Трубникова в «Формуле любви»

В фильмографии Натальи Трубниковой есть и знаменитая «Формула любви» Марка Захарова 1984 года. Однако роль актрисы была эпизодической, а её имя не указали в титрах.

Кто был мужем Натальи Трубниковой

Мужем Натальи Трубниковой был артист балета, балетмейстер и педагог Анатолий Кулаков, старше её на 10 лет. Супруги прожили вместе почти полвека — 47 лет. Их знакомство тоже было связано с балетом. Трубникова рассказывала, что будущего мужа поставили с ней в пару, после чего профессиональные отношения постепенно переросли в романтические.

По словам Трубниковой и Кулакова, им никогда не мешало то, что они были вместе в работе и в семье – между ними не было ни конкуренции, ни борьбы за первенство, ни творческой ревности.

Кулаков руководил хореографической подготовкой участниц первого конкурса «Московская красавица» в 1988 г., бы главным балетмейстером Дома моды на Арбате. В 1990 году они с Натальей участвовали в создании «Русской академии моделей», ставшей одной из лучших профильных школ.

Анатолий Кулаков умер в 2022 году от бронхоспазма. После смерти мужа Трубникова стала гораздо реже появляться на публике.

Почему Наталья Трубникова мало снималась в кино. Фото © кадр из фильма «Аляска Кид», режиссер Джеймс Хилл, сценарист Пол Николас

Были ли дети у Натальи Трубниковой

Детей у Натальи Трубниковой и Анатолия Кулакова не было. Актриса не скрывала эту часть своей биографии и говорила, что сожалеет об отсутствии наследников.

Что известно о последних годах Натальи Трубниковой

В последние десятилетия Трубникова практически не снималась в кино, однако продолжала оставаться узнаваемой благодаря «31 июня». Артистку приглашали в телевизионные программы и на интервью, где она рассказывала о съёмках знаменитого фильма, балете и своей необычной кинокарьере. В 2021 году Наталья, в частности, стала участницей программы «Мой герой».

В последние годы, по имеющимся данным, артистка страдала болезнью Паркинсона.

Чем запомнилась Наталья Трубникова

Парадокс судьбы Натальи Трубниковой заключается в том, что одной главной роли оказалось достаточно, чтобы её запомнили несколько поколений зрителей.

После «31 июня» у балерины не возникло той большой кинокарьеры, которую ей могла обещать роль Мелисенты. Но сама картина пережила запрет, вернулась на экраны и со временем стала одной из самых известных советских музыкальных сказок.

Для зрителей она навсегда осталась принцессой Мелисентой — красавицей, сумевшей ради любви преодолеть даже столетия, разделявшие её с возлюбленным.

FAQ — ответы на вопросы

Сколько лет было Наталье Трубниковой?

Наталье Трубниковой был 71 год. Она родилась 17 июля 1955 года в Москве.

От чего умерла Наталья Трубникова?

Официальная причина смерти пока не сообщалась. Известно, что актриса страдала болезнью Паркинсона, однако называть это заболевание причиной её смерти точно нельзя.

Кого Наталья Трубникова играла в «31 июня»?

Наталья Трубникова исполнила главную женскую роль — принцессу Мелисенту. Её возлюбленного Сэма Пенти сыграл Николай Ерёменко — младший.

Кто муж Натальи Трубниковой?

Мужем актрисы был артист балета и балетмейстер Анатолий Кулаков. Супруги были вместе с 1975 года до смерти Кулакова в 2022 году.

Были ли у Натальи Трубниковой дети?

Нет, детей у Натальи Трубниковой и Анатолия Кулакова не было.

Почему Наталья Трубникова перестала сниматься?

После успеха «31 июня» актриса проходила множество проб, но крупные роли ей не доставались. Сама Трубникова называла себя «актрисой кинопроб» и отмечала, что был негласный запрет на съёмки артистов балета в кино после связанных с ними громких скандалов.