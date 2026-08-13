Прах актёра Поднозова развеют над Россией — это его последняя воля
Обложка © VK / Особняк.Театр
Прах актёра и основателя петербургского драмтеатра «Особняк» Дмитрия Поднозова развеют над Россией. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.
«Захоронения не будет. Прах Дмитрия Владимировича развеят над Россией, на островах», — рассказал собеседник агентства.
Точное место и дата церемонии пока не называются.
Напомним, Дмитрий Поднозов скончался в возрасте 64 лет. В 2025 году у актёра диагностировали рак лёгких с метастазами в головной мозг, после чего его коллега Сергей Жигунов объявил сбор средств на лечение. Поднозов был известен по ролям в «Мажоре», «Тайнах следствия», «Дyxless 2», «Ледоколе», «Чернобыле» и других проектах. В 2018 году его работа в фильме «Сердце мира» получила гран-при «Кинотавра».
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