Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 09:03

Забрал близких домой: Киркоров перевёз прах матери и бабушки в Москву спустя годы

Киркоров перевёз прах матери и бабушки из Болгарии и перезахоронил на кладбище в Москве

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Андреев Владимир/ Бизнес Online

Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Андреев Владимир/ Бизнес Online

Народный артист России Филипп Киркоров перенёс прах своей матери и бабушки с территории Болгарии в Москву. Родных певца перезахоронили на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель певца Екатерина Успенская.

«Да, это так», — сказала она.

«Огромная часть жизни»: Киркоров нежно обратился к Пугачевой в её день рождения
«Огромная часть жизни»: Киркоров нежно обратился к Пугачевой в её день рождения

Ранее Филипп Киркоров рассказывал о тяжёлом периоде после смерти отца Бедроса Киркорова. Артист признался, что частично винит себя в произошедшем. По словам певца, проблемы со здоровьем у отца начались после неудачной медицинской процедуры.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Филипп Киркоров
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar