Забрал близких домой: Киркоров перевёз прах матери и бабушки в Москву спустя годы
Киркоров перевёз прах матери и бабушки из Болгарии и перезахоронил на кладбище в Москве
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Андреев Владимир/ Бизнес Online
Народный артист России Филипп Киркоров перенёс прах своей матери и бабушки с территории Болгарии в Москву. Родных певца перезахоронили на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель певца Екатерина Успенская.
«Да, это так», — сказала она.
Ранее Филипп Киркоров рассказывал о тяжёлом периоде после смерти отца Бедроса Киркорова. Артист признался, что частично винит себя в произошедшем. По словам певца, проблемы со здоровьем у отца начались после неудачной медицинской процедуры.
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