Забрал близких домой: Киркоров перевёз прах матери и бабушки в Москву спустя годы

Народный артист России Филипп Киркоров перенёс прах своей матери и бабушки с территории Болгарии в Москву. Родных певца перезахоронили на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель певца Екатерина Успенская.

«Да, это так», — сказала она.

Ранее Филипп Киркоров рассказывал о тяжёлом периоде после смерти отца Бедроса Киркорова. Артист признался, что частично винит себя в произошедшем. По словам певца, проблемы со здоровьем у отца начались после неудачной медицинской процедуры.