«Что я за человек такой?»: Киркоров увидел собственную вину в смерти отца

Певец Филипп Киркоров признался, что до сих пор считает себя частично виновным в смерти отца. Музыкант откровенно рассказал Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» о последних днях жизни Бедроса. Он признался, что нашёл врача, который поставил тому укол в ногу и задел нерв, что привело к проблемам с позвоночником.

«Ему неправильно укол сделали в ногу, и он перестал ходить. Он до 90 лет был такой живчик! У него что-то было с позвоночником, и ему сделали укол. Это с моей подачи было, я обратился к одному врачу. Считаю себя виноватым в этом немножко, конечно. Укол сделали и задели какой-то нерв», — поделился король эстрады.

Он также рассказал, что навсегда запомнил прощальный взгляд своего отца. В тот момент Филипп странное предчувствие, но постарался не придавать этому значение. Однако вскоре Бедрос Киркоров умер. Филипп добавил, что точно такой же взгляд был у его матери, когда она уходила из жизни. Сейчас певец очень жалеет, что мало времени проводил с семьёй. Гастроли, телевидение и концерты занимали всё его время. При этом Бедрос оставался самым преданным поклонником таланта поп-короля и каждый раз звонил сыну, чтобы обсудить его выступления. Филипп признался, что часто обрывал отца из-за нехватки времени и не мог подолгу беседовать с ним.

«Может, у них у всех одинаковый взгляд, когда они чувствуют... Я вечно ему затыкал рот. Ну вот что я за человек такой? Почему я так поступал?» — с сожалением заключил артист.