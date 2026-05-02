«Что я за человек такой?»: Киркоров увидел собственную вину в смерти отца
Киркоров считает себя виновным в смерти отца из-за ошибочного укола в ногу
Обложка © РИА Новости / Мария Поспелова
Певец Филипп Киркоров признался, что до сих пор считает себя частично виновным в смерти отца. Музыкант откровенно рассказал Лере Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион» о последних днях жизни Бедроса. Он признался, что нашёл врача, который поставил тому укол в ногу и задел нерв, что привело к проблемам с позвоночником.
«Ему неправильно укол сделали в ногу, и он перестал ходить. Он до 90 лет был такой живчик! У него что-то было с позвоночником, и ему сделали укол. Это с моей подачи было, я обратился к одному врачу. Считаю себя виноватым в этом немножко, конечно. Укол сделали и задели какой-то нерв», — поделился король эстрады.
Он также рассказал, что навсегда запомнил прощальный взгляд своего отца. В тот момент Филипп странное предчувствие, но постарался не придавать этому значение. Однако вскоре Бедрос Киркоров умер. Филипп добавил, что точно такой же взгляд был у его матери, когда она уходила из жизни. Сейчас певец очень жалеет, что мало времени проводил с семьёй. Гастроли, телевидение и концерты занимали всё его время. При этом Бедрос оставался самым преданным поклонником таланта поп-короля и каждый раз звонил сыну, чтобы обсудить его выступления. Филипп признался, что часто обрывал отца из-за нехватки времени и не мог подолгу беседовать с ним.
«Может, у них у всех одинаковый взгляд, когда они чувствуют... Я вечно ему затыкал рот. Ну вот что я за человек такой? Почему я так поступал?» — с сожалением заключил артист.
Напомним, Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года, когда ему было 92 года. Всё наследство получит его сын Филипп. Как сообщалось, Бедроса подкосила смерть второй жены Людмилы. Она ушла из жизни в 2024 году, и это пошатнуло здоровье пожилого артиста.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.