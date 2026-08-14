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14 августа, 07:25

Умер актер из «Каменской» и «Праведника» Николай Кучиц

Обложка © Кадр из фильма «Дела житейские-5», режиссёр Александр Кананович, сценаристы Наталья Климова (II), Марина Кошкина, Виктория Евсеева

Обложка © Кадр из фильма «Дела житейские-5», режиссёр Александр Кананович, сценаристы Наталья Климова (II), Марина Кошкина, Виктория Евсеева

Белорусский актёр театра и кино Николай Кучиц умер в возрасте 73 лет. О его смерти сообщила театральная труппа «Купаловцы». Причина смерти не раскрывается.

«Сегодня ушел из жизни наш Купаловец Николай Кучиц», — говорится в сообщении коллектива.

Кучиц родился 18 февраля 1953 года. В 1984-м он окончил театральный факультет Белорусского театрально-художественного института на курсе режиссёра Бориса Луценко. Актёр много лет служил в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. В 2020 году он покинул театр вместе с рядом других артистов.

За карьеру Кучиц снялся примерно в 40 фильмах и сериалах. Российскому зрителю он знаком по «Каменской», «Однолюбам», «Закону», «Мужчины не плачут» и другим проектам. Одной из его поздних работ стала военная драма Сергея Урсуляка «Праведник».

Информация о времени и месте прощания с артистом пока не сообщалась.

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А 21 июля стало известно о кончине актёра Дмитрия Поднозова, причиной смерти стал рак лёгких с метастазами. Прах основателя петербургского драмтеатра «Особняк» развеют над Россией. Поднозов был известен по ролям в «Мажоре», «Тайнах следствия», «Дyxless 2», «Ледоколе», «Чернобыле» и других проектах.

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Александра Вишнякова
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