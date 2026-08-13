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13 августа, 12:53

Умерла актриса из «Доктора Кто» и «Жителей Ист-Энда» Шерил Холл

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Британская актриса Шерил Холл, снимавшаяся в «Докторе Кто» и «Жителях Ист-Энда», умерла в возрасте 76 лет. О смерти артистки сообщает The Sun.

Когда именно ушла из жизни Холл, пока не уточняется. Причина её смерти также не раскрывается.

Актриса хорошо знакома британским зрителям по многочисленным телевизионным работам. Помимо эпизода культового «Доктора Кто», она появлялась в сериалах «Жители Ист-Энда» и «Закон и порядок».

В фильмографии Холл были и полнометражные картины. Она сыграла в лентах «Великолепная семёрка смертных грехов», «Без секса, пожалуйста, мы британцы» и «Трое для всех», а одной из заметных телевизионных работ актрисы стал сериал «Гражданин Смит».

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