Экс-депутат Госдумы Александр Романович умер на 74-м году жизни

Бывший заместитель председателя Госдумы Александр Романович умер на 74-м году жизни. О смерти политика сообщила пресс-служба партии «Справедливая Россия».

Соболезнования родным и близким Романовича выразил лидер партии Сергей Миронов. Он назвал произошедшее тяжёлой утратой для всех соратников бывшего парламентария.

Романович около 20 лет служил офицером Вооружённых сил СССР. Он работал в Мали, на Кубе, в Анголе и Мозамбике, а также в других странах Европы и Латинской Америки.

В «Справедливой России» политик отвечал за международное направление и занимался защитой прав ветеранов боевых действий. В партии также отметили его вклад в разработку мер поддержки участников специальной военной операции.

Александр Романович родился 15 октября 1952 года в Москве. В 2006-м он вступил в «Справедливую Россию», а с декабря 2011-го по октябрь 2016 года представлял партию в Госдуме VI созыва.

В последние месяцы работы созыва Романович занимал пост заместителя председателя нижней палаты парламента. Он был кандидатом политических наук и доктором философских наук.

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