Экс-кандидат в президенты Белоруссии Милинкевич умер в возрасте 79 лет

Белорусский политик и общественный деятель Александр Милинкевич умер утром 11 августа в возрасте 79 лет. О его смерти сообщил в соцсети член семьи Игорь Кулей. Известно, что в последние месяцы Милинкевич тяжело болел. В ноябре 2025 года ему провели операцию на сонной артерии, после которой возникли серьёзные осложнения и потребовалась длительная реабилитация.

Милинкевич родился 25 июля 1947 года в Гродно. По образованию он физик, защитил кандидатскую диссертацию и занимался научной и преподавательской работой, а позднее перешёл к общественной и политической деятельности. В 2005 году его выбрали единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2006 года. По официальным данным белорусского ЦИК, на голосовании он получил 6,12% голосов.

Перед выборами 2010 года Милинкевич вновь объявлял о намерении баллотироваться, однако затем отказался от участия. В 2012-м чиновник пытался выдвинуться в парламент, но ЦИК не зарегистрировал его после проверки собранных подписей. В последние годы Милинкевич жил за пределами Белоруссии. В 2017 году он вместе с другими общественными деятелями участвовал в создании в Варшаве «Свободного белорусского университета».

Ранее сообщалось, что скончался известный журналист-международник Константин Максимов. В течение многих лет он возглавлял ближневосточные представительства РИА «Новости».