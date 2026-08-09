Умер экс-глава ближневосточных бюро РИА «Новости» Константин Максимов
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Скончался известный журналист-международник Константин Максимов. В течение многих лет он возглавлял ближневосточные представительства РИА «Новости». Об этом сообщает пресс-служба агентства.
Максимов начал свою карьеру в АПН в 1970 году. В разные годы он занимал ответственные посты: работал в редакции Ближнего и Среднего Востока, возглавлял дирекцию переводов, а также руководил зарубежными представительствами агентства в Йемене, Иордании и Ливане (Бейрут). В течение десяти лет Максимов являлся советником главного редактора РИА «Новости». В 2016 году он выступил в качестве руководителя проекта «Пресс-клуб »Восток« на базе ММПЦ «Россия сегодня».
Причина смерти журналиста не раскрывается.
Ранее стало известно о гибели екатеринбургского журналиста Александра Родионова в зоне проведения СВО. Как сообщила его сестра, Александр отправился на фронт добровольцем, руководствуясь чувством долга и патриотизма.
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