На СВО погиб уральский журналист Родионов, ушедший на фронт добровольцем

Стало известно о гибели екатеринбургского журналиста Александра Родионова в зоне проведения СВО. Как сообщила его сестра Ирина Суслова, Александр отправился на фронт добровольцем, руководствуясь чувством долга и патриотизма. О том, что он погиб при выполнении боевой задачи ещё в августе прошлого года, семья узнала лишь спустя время.

«В августе прошлого года погиб при выполнении задания во время военной операции. Об этом мы узнали только теперь», — написала Суслова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За время своей профессиональной деятельности журналист был удостоен трёх государственных наград: медалей «За отвагу» и «За храбрость», а также ордена «Службою и храбростью». В ходе службы он получил два ранения. Церемония прощания с Родионовым состоится 12 августа на Нижне-Исетском кладбище Екатеринбурга. Согласно открытым данным, в разные годы Родионов сотрудничал с редакциями «Коммерсант-Урал», «Новый Регион», «ФедералПресс» и «Европейско-Азиатские Новости».

Ранее на СВО погиб бывший заместитель губернатора ХМАО Алексей Золотухин. Экс-чиновника похоронили в подмосковном Красногорске, где он жил вместе с семьёй.