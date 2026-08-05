Шестерых уничтожил и спас своих: За что казаку Остапенко присвоили звание Героя России посмертно

Кубанский казак Евгений Остапенко (позывной Бардак) удостоен звания Героя России посмертно. О подвиге бойца на СВР рассказали во Всероссийском казачьем обществе.

Казаку Евгению Остапенко, погибшему на СВО, посмертно присвоили звание Героя РФ. Видео © Telegram / Всероссийское казачье общество

Остапенко был выпускником Тимашевского казачьего кадетского корпуса. Он проходил службу в звании гвардии ефрейтора и выполнял задачи в качестве санитара-разведчика. В сентябре 2024 года его разведывательной группе поручили захватить опорный пункт противника в районе Красногоровки (ДНР). Подразделение сумело незаметно выйти к вражеским позициям и вступило в бой.

Во время штурма Остапенко открыл огонь из автомата АК-12. Он уничтожил шестерых солдат противника, после чего сопротивление на этом участке было подавлено. Уже на следующий день враг предпринял попытку обойти российские подразделения с тыла. Именно Бардак первым обнаружил опасность и предупредил сослуживцев.

В ходе столкновения военнослужащий получил тяжёлые ранения. Несмотря на это, он продолжил передавать координаты миномётному расчёту и руководить действиями своей подгруппы до последнего. Его стойкость помогла сохранить жизни бойцов и вывести их из-под артиллерийского и миномётного огня в безопасный район. От полученных ранений Евгений Остапенко скончался. Звание Героя России ему было присвоено посмертно.

Ранее звание Героя России было присвоено ещё одному участнику спецоперации — жителю Олёкминского района Виктору Софронову. Военнослужащего отметили за исключительное мужество, самоотверженность, высокое боевое мастерство и верность воинскому долгу.