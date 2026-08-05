Шестерых уничтожил и спас своих: За что казаку Остапенко присвоили звание Героя России посмертно
Погибшему на СВО казаку Евгению Остапенко посмертно присвоили звание Героя РФ
Казаку Евгению Остапенко, погибшему на СВО, посмертно присвоили звание Героя РФ. Обложка © Telegram / Всероссийское казачье общество
Кубанский казак Евгений Остапенко (позывной Бардак) удостоен звания Героя России посмертно. О подвиге бойца на СВР рассказали во Всероссийском казачьем обществе.
Казаку Евгению Остапенко, погибшему на СВО, посмертно присвоили звание Героя РФ. Видео © Telegram / Всероссийское казачье общество
Остапенко был выпускником Тимашевского казачьего кадетского корпуса. Он проходил службу в звании гвардии ефрейтора и выполнял задачи в качестве санитара-разведчика. В сентябре 2024 года его разведывательной группе поручили захватить опорный пункт противника в районе Красногоровки (ДНР). Подразделение сумело незаметно выйти к вражеским позициям и вступило в бой.
Во время штурма Остапенко открыл огонь из автомата АК-12. Он уничтожил шестерых солдат противника, после чего сопротивление на этом участке было подавлено. Уже на следующий день враг предпринял попытку обойти российские подразделения с тыла. Именно Бардак первым обнаружил опасность и предупредил сослуживцев.
В ходе столкновения военнослужащий получил тяжёлые ранения. Несмотря на это, он продолжил передавать координаты миномётному расчёту и руководить действиями своей подгруппы до последнего. Его стойкость помогла сохранить жизни бойцов и вывести их из-под артиллерийского и миномётного огня в безопасный район. От полученных ранений Евгений Остапенко скончался. Звание Героя России ему было присвоено посмертно.
Ранее звание Героя России было присвоено ещё одному участнику спецоперации — жителю Олёкминского района Виктору Софронову. Военнослужащего отметили за исключительное мужество, самоотверженность, высокое боевое мастерство и верность воинскому долгу.
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