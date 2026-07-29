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Регион
29 июля, 11:50

От передовой к развитию регионов: Кавалер ордена Мужества получил пост в ВЭБ.РФ

Участник «Времени героев» Готманов назначен директором в ВЭБ.РФ

Обложка © Пресс-служба Время героев

Обложка © Пресс-служба Время героев

Кавалер ордена Мужества Артем Готманов получил руководящую должность в ВЭБ.РФ. Участник программы «Время героев» стал директором по направлению пространственного планирования и девелопмента.

На новом посту он будет работать над проектами, связанными с развитием территорий, современной инфраструктурой и созданием производств.

«Наша задача – поддерживать и ускорять этот рост. Для этого нужны новые производства, современная инфраструктура и проекты, которые развивают территории, повышают качество жизни людей и дают экономический результат, неразрывно связанный с социальным», — заявил Готманов.

Наставником участника программы стал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он отметил, что опыт ветеранов СВО, их ответственность и отношение к стране представляют большую ценность для общества.

«Уверен, он проявит себя в профессиональной деятельности, усилит нашу команду и сделает много полезного для организации», — подчеркнул Шувалов.

Готманов родился в 1987 году в Брянске. До мобилизации в 2022-м он работал в коммерческой компании. За проявленный в зоне спецоперации героизм мужчина награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Участниками второго потока проекта стали 85 человек. Всего новые должности уже получили более 110 выпускников, еще несколько кандидатов готовятся продолжить карьеру в органах власти и крупных организациях.

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Участник «Времени героев» Евгений Мурашов в июле стал заместителем министра общественной безопасности Челябинской области. Кавалер двух орденов Мужества намерен заниматься профилактикой угроз и оперативным реагированием на обращения жителей региона.

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Полина Никифорова
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