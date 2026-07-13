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Регион
13 июля, 09:50

Кавалер двух орденов Мужества из «Времени героев» вошёл в челябинский кабмин

Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Кавалер двух орденов Мужества, участник президентской программы «Время героев» Евгений Мурашов назначен заместителем министра общественной безопасности Челябинской области. Об этом сообщили в телеграм-канале программы.

В июне 2025 года Мурашов вошёл в число 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Проект реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия — страна возможностей».

«Оперативное реагирование на запросы жителей Челябинской области, прогнозирование и профилактика угроз — базовые принципы нашей работы. Программа «Время героев» дала практические инструменты для принятия решений в условиях ограниченного времени, укрепила навыки командной работы и понимание общественных процессов», — заявил Мурашов.

Евгений Мурашов родился в Челябинске в 1980 году. За проявленный героизм он награждён двумя орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также медалью «За отвагу». Во время обучения его наставником стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил, что опыт, управленческие качества и умение Мурашова принимать решения в сложных ситуациях будут востребованы на новой должности.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитрий Сидоренко, кавалер двух орденов Мужества и выпускник программы «Время героев», занял пост заместителя министра туризма Краснодарского края. Президентскую программу он окончил в мае 2026-го. Сидоренко рассказал, что проект дал ему возможность перейти в госслужбу и заняться туризмом на Кубани, отметив его пользу для семейных поездок и рост смежных отраслей.

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Александра Мышляева
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