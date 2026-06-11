Выпускник «Времени героев» Сидоренко стал замминистра туризма Кубани

Дмитрий Сидоренко, кавалер двух орденов Мужества и выпускник программы «Время героев», назначен на должность заместителя министра туризма Краснодарского края. Его обучение по программе, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализованной Высшей школой государственного управления президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей», завершилось в мае 2026 года.

Сидоренко отметил, что программа помогла ему в переходе на гражданскую службу и развитии внутреннего туризма в родном Краснодаре, подчеркнув его потенциал для семейного отдыха и мультипликативный эффект для экономики региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев — бывший наставник Сидоренко — выразил уверенность, что его профессионализм, дисциплина и ответственность, закаленные военной службой и участием в «Время героев», будут способствовать развитию курортного потенциала края.

Дмитрий Сидоренко родился в Краснодаре в 1978 году, имеет внушительный список наград за мужество и героизм, включая два ордена Мужества. Ранее более 100 выпускников программы «Время героев» получили новые назначения.

Ранее сообщалось, что новые назначения в рамках программы «Время героев» продолжаются и в регионах. Так, участник второго потока проекта Павел Емельянов занял пост заместителя председателя Правительства Ивановской области, где будет отвечать за вопросы региональной безопасности. Всего уже более 100 участников программы заняли новые должности.