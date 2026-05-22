Путин назвал «Время героев» уникальной платформой поддержки ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин назвал программу «Время героев» уникальной платформой поддержки ветеранов СВО. Об этом он заявил на встрече с выпускниками проекта. Глава государства подчеркнул, что подобные инициативы ранее в стране не реализовывались в таком формате.

«У нас с вами сейчас есть возможность внести свой вклад, открыть даже новую страницу в этой работе социальной. Таких вот платформ, таких школ, как «Время героев», раньше ничего подобного никогда не было», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что считает подобные проекты важным направлением государственной поддержки и формирования будущего управленческого корпуса.

Также глава государства подчеркнул, что выпускники программы «Время героев» уже занимают высокие посты на разных уровнях власти. 11 человек работают в Администрации президента, а трое стали главами регионов.