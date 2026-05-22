Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 15:14

Путин: 11 выпускников «Времени героев» работают в администрации президента

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ветераны специальной военной операции — выпускники программы «Время героев» — уже занимают высокие посты на разных уровнях власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока.

Он отметил, что из числа выпускников три человека уже стали главами регионов. Многие возглавляют муниципалитеты, города, работают в представительных органах власти.

«По-моему, 11 человек работают в Администрации президента РФ, в крупных компаниях. Мы и дальше будем делать всё для того, чтобы люди, которые прошли через эти испытания — вы и такие, как вы — брали на себя всё больше и больше ответственности», — сказал Путин.

Путин: Будущее России можно передать в руки участников программы «Время героев»
Путин: Будущее России можно передать в руки участников программы «Время героев»

Ранее президент пообещал поддержку выпускникам «Времени героев» на выборах в Госдуму, а также назвал бойцов СВО «солью земли русской».

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar