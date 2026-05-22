Путин: 11 выпускников «Времени героев» работают в администрации президента
Ветераны специальной военной операции — выпускники программы «Время героев» — уже занимают высокие посты на разных уровнях власти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока.
Он отметил, что из числа выпускников три человека уже стали главами регионов. Многие возглавляют муниципалитеты, города, работают в представительных органах власти.
«По-моему, 11 человек работают в Администрации президента РФ, в крупных компаниях. Мы и дальше будем делать всё для того, чтобы люди, которые прошли через эти испытания — вы и такие, как вы — брали на себя всё больше и больше ответственности», — сказал Путин.
Ранее президент пообещал поддержку выпускникам «Времени героев» на выборах в Госдуму, а также назвал бойцов СВО «солью земли русской».
