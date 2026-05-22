Путин: Будущее России можно передать в руки участников программы «Время героев»

Будущее России можно передать таким людям, как участники программы «Время героев». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока проекта.

«Вот глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнила таких серьёзных испытаний, думаю о том, что вам и нужно передавать потом, в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее нашей страны», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что именно участники программы должны составить костяк будущих управленцев.

Старт программе «Время героев» Владимир Путин дал в феврале 2024 года. Проект нацелен на подготовку управленцев высшего звена из числа ветеранов и действующих военнослужащих. Участники обучаются современным методам управления и сплачиванию команд. Исполнителями выступают ВШГУ РАНХиГС и президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Ранее Владимир Путин назвал бойцов СВО «солью земли русской». Лидер РФ отметил, что они «прошли через горнила суровых испытаний войной». Именно такие люди, по его словам, и должны составить костяк будущих управленцев.