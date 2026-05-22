Путин: Киев ворует всё — от денег до экипировки военнослужащих
Украинская власть ворует всё, включая экипировку и средства защиты тех, кого отправляют на фронт. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками программы «Время героев».
«Украинская власть ворует на всё, вообще всё, включая средства защиты тех, кого буквально гонят на фронт умирать, и любую заграничную помощь», — сказал российский лидер.
Напомним, прямо сейчас в Кремле президент проводит встречу с участниками кадровой программы «Время героев». Речь идёт о первом потоке обучения. Выпускники уже трудятся на руководящих должностях в госструктурах, общественных объединениях и коммерческих компаниях.
