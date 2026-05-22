В Запорожской области, под Ореховом, вскрылась страшная правда о положении ВСУ: украинские командиры запретили эвакуировать больных солдат, чтобы не оголять фронт, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В окопах — антисанитария и вспышка кишечных инфекций, медикаментов не хватает, но командиры приказывают держать оборону любой ценой. Заболевших просто списывают как «уставших» и не отпускают в тыл. Солдаты оказались заложниками ситуации, где их жизни ничего не стоят.

Ранее Life.ru писал, что наёмники, приехавшие воевать за Украину, называют происходящее в ВСУ настоящей «чумой». В соцсетях появляются видео, где за кадром постоянно слышны кашель и чихание украинских солдат. Один из наёмников не выдержал и пожаловался: его раздражает «чумное» состояние сослуживцев. А в начале апреля командир украинского штурмового полка и вовсе заявил, что большинство новобранцев — носители ВИЧ, сифилиса и туберкулёза.