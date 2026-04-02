«От них все отказывались»: Штурмовой полк ВСУ пополнили новобранцы с ВИЧ и туберкулёзом
Украинский командир пожаловался на новобранцев с ВИЧ и туберкулёзом
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Подавляющее число новобранцев в штурмовых полках Вооружённых сил Украины имеют положительный ВИЧ-статус, больны сифилисом, гепатитом и туберкулёзом открытой формы. Об этом сообщил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным Перун.
В интервью «Украинской правде» он возразил журналисту, который предположил, что штурмовики получают приоритетную комплектацию.
«Мне определили 84 человека — я не принимал решения, забирать их или нет. У всех диагностирован ВИЧ, сифилис, гепатит, туберкулёз открытой формы. От них месяц все отказывались, их отдали нам», — сказал Перун.
Дело в том, что ТЦК по большому счёту всё равно, кто пойдёт воевать, ведь им нужно закрыть очень амбициозный план по мобилизации. Недавно Владимир Зеленский поручил призвать в армию в 2026 году миллион украинцев. Однако у людей всё ещё есть шанс откупиться, отдав «на лапу» военкомам 5-10 тысяч долларов.
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