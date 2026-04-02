Подавляющее число новобранцев в штурмовых полках Вооружённых сил Украины имеют положительный ВИЧ-статус, больны сифилисом, гепатитом и туберкулёзом открытой формы. Об этом сообщил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов с позывным Перун.

В интервью «Украинской правде» он возразил журналисту, который предположил, что штурмовики получают приоритетную комплектацию.

«Мне определили 84 человека — я не принимал решения, забирать их или нет. У всех диагностирован ВИЧ, сифилис, гепатит, туберкулёз открытой формы. От них месяц все отказывались, их отдали нам», — сказал Перун.