Нардеп Мазурашу: Украинцы откупаются от ТЦК за 5-10 тысяч долларов

Украинский депутат Георгий Мазурашу заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) требуют взятки за освобождение от мобилизации. По его словам, суммы варьируются в зависимости от того, где находится призывник: $5 тысяч за то, чтобы отпустить человека из «буса» (микроавтобуса для задержанных), и $10 тысяч — из помещения ТЦК.

«Иногда люди даже продавали квартиру или другое имущество, чтобы выйти из ТЦК», — добавил нардеп.

Проблема коррупции в военкоматах остаётся одной из самых острых на Украине на фоне сложной ситуации с мобилизацией. В сети регулярно появляются видео силовых задержаний мужчин сотрудниками ТЦК, что вызывает широкий общественный резонанс.

Ранее депутат Алексей Гончаренко* сообщал со ссылкой на руководителя киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны, что сотрудники военкоматов берут от четырё до 80 тысяч долларов за уклонение от призыва. В мае 2025 года депутат Дмитрий Микиша заявлял, что ТЦК зарабатывают на коррупционных схемах до 2,1 млрд евро в год.