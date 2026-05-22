22 мая, 15:12

Шесть выпускников «Юнармии» стали Героями России за время СВО

Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Шесть участников движения «Юнармия» удостоены звания Героя России за время участия в специальной военной операции. Об этом сообщил начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин на встрече с президентом Владимиром Путиным в рамках программы «Время героев».

«Для нас большой гордостью является, что наши юнармейцы, выпускники, руководители принимают участие в специальной военной операции. Шесть из них удостоены звания «Герой России», — сказал Головин.

Отдельно отмечается, что сам Головин — Герой России, известный под позывным «Струна», участник боёв за Мариуполь и начальник Главного штаба «Юнармии». Он ранее принимал участие в операции, в ходе которой сводный отряд морской пехоты и спецназа ВДВ несколько суток находился в окружении и проводил разведку боем.

Напомним, что ранее Владимир Путин назвал «Юнармию» ключевым элементом патриотического воспитания молодёжи. Работа движения заключается в формировании у школьников и подростков гражданской ответственности, интереса к военной истории страны и базовых навыков начальной военной подготовки.

Полина Никифорова
