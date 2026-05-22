Путин: Обстановка на земле в зоне СВО мне прекрасно известна

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хорошо понимает ситуацию «на земле» и осведомлён о происходящем на местах. Об этом он сказал на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев».

«Я прекрасно понимаю и знаю обстановку на самом деле на земле. Я знаю её. Проблем много. Их всегда много и везде, но это не исключает того, что я сказал. Совсем не исключает», — сказал глава государства.

Президент отметил, что, несмотря на наличие проблем, он видит потенциал в управленцах из числа ветеранов специальной военной операции. По его словам, именно такие люди способны эффективно решать задачи и могут стать основой будущего управленческого корпуса. Он добавил, что считает важным передавать будущее страны в руки подготовленных и прошедших серьёзные испытания специалистов.

Ранее Путин назвал бойцов СВО «солью земли русской». Он отметил, что они «прошли через горнила суровых испытаний войной». Именно такие люди, по его словам, и должны составить костяк будущих управленцев.