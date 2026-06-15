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Регион
15 июня, 15:55

Выпускник «Времени героев» Харитонов назначен замглавы ростовского Минсельхоза

Обложка © «Время героев»

Обложка © «Время героев»

Кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Святослав Харитонов назначен заместителем министра сельского хозяйства Ростовской области.

Святослав Игоревич Харитонов родился в 1990 году в Каменске-Шахтинском Ростовской области. За проявленное мужество и героизм был награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова. Участником программы «Время героев» он стал в 2024 году, а в 2026-м завершил обучение.

Его наставником был губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам главы региона, целеустремлённость, ответственное отношение к стажировке и перспективные идеи о развитии АПК показались интересными для продолжения работы его подопечного в команде правительства региона.

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Сам Святослав Харитонов заявил, что главным приоритетом своей работы считает поддержку людей, которые своим трудом обеспечивают развитие сельского хозяйства, и повышение качества жизни на селе.

«Программа «Время героев» дала возможность подробно изучить, как устроена система государственного управления на разных уровнях, увидеть успешный опыт регионов и федеральных проектов. Сегодня это помогает решать практические задачи, в том числе и в отрасли АПК. Россия исторически остаётся сильной аграрной державой, и моя родная Ростовская область занимает здесь одну из ведущих позиций», — отметил он.

Напомним, программа «Время героев» инициирована президентом России Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Уже более 100 участников заняли новые должности. Среди них — полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, врио главы Белгородской области Александр Шуваев. А руководитель программы Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области. Также около 11 выпускников работают в Администрации Президента.

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Президент России Владимир Путин назвал программу «Время героев» уникальной платформой поддержки ветеранов СВО. Глава государства подчеркнул, что подобные инициативы ранее в стране не реализовывались в таком формате.

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Александра Вишнякова
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