Путин призвал выпускников «Времени героев» не становиться аппаратчиками

Президент России Владимир Путин обратился к участникам кадровой программы «Время героев» с призывом сохранить человеческое отношение к работе и не становиться чиновниками-аппаратчиками. Об этом глава государства заявил во время встречи с героями специальной военной операции.

Путин подчеркнул, что обратил внимание на слова собеседника о том, что он познал механизмы работы административного аппарата во время обучения.

«В аппаратчика только не превращайтесь. Убедительно прошу», — сказал главав государства в ответ.