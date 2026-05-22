Путин призвал выпускников «Времени героев» не становиться аппаратчиками
Президент России Владимир Путин обратился к участникам кадровой программы «Время героев» с призывом сохранить человеческое отношение к работе и не становиться чиновниками-аппаратчиками. Об этом глава государства заявил во время встречи с героями специальной военной операции.
Путин подчеркнул, что обратил внимание на слова собеседника о том, что он познал механизмы работы административного аппарата во время обучения.
«В аппаратчика только не превращайтесь. Убедительно прошу», — сказал главав государства в ответ.
Ранее сообщалось, что президент пообещал поддержку выпускникам «Времени героев» на выборах в Госдуму, а также назвал бойцов СВО «солью земли русской».
