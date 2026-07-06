Врио главы Белгородской области Шуваев раскрыл, какое наставление ему дал Путин

Врио главы Белгородской области Александр Шуваев рассказал, какое наставление ему дал президент Владимир Путин. По словам руководителя региона, беседа продолжалась около часа.

Шуваев отметил, что лидер РФ дал ему конкретные поручения.

«Основное — это обеспечение безопасности, развитие штатной структуры подразделений территориальной обороны. Второе — развитие региона, в первую очередь экономики. Если первую задачу выполняем, то и экономика развивается. Например, агрохолдинги сейчас частично не могут обрабатывать свои земли в приграничных районах. Также демография», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Шуваев добавил, что президент также дал ему важное наставление — Он сказал: ты идёшь управлять регионом, а не воевать. Врио главы региона добавил, что так и делает.

Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. Указом главы государства за боевые заслуги был удостоен звания Герой Российской Федерации, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова. Участник программы «Время героев».