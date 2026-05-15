Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 15:33

«Путь офицера»: Шуваев в мессенджере обратился к жителям Брянской области

Врио губернатора Белгородской области Шуваев завёл каналы в мессенджерах

Александр Шуваев. Обложка © Пресс-служба Александра Шуваева

Александр Шуваев. Обложка © Пресс-служба Александра Шуваева

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев создал каналы в мессенджерах Max и Telegram. Он уже разместил там первый пост, в котором заверил, что чётко понимает стоящие перед регионом вызовы.

«Ни одна из этих задач не останется без внимания и без решения — это моё обязательство перед президентом [Владимиром Путиным] и перед вами. В ближайшие дни начну рабочие поездки по муниципалитетам, чтобы выстроить работу предметно и по существу... Мой путь — это путь офицера», — сказано в тексте.

Чиновник заверил, что боевой опыт поможет ему реализовать себя в новой должности, в частности пригодятся стратегическое мышление, стрессоустойчивость и ответственность за происходящее. Мужество и труд помогут Белгородской области достойно продолжить развитие, заключил Шуваев.

Песков: В Кремле высоко оценивают итоги губернаторства Богомаза и Гладкова
Песков: В Кремле высоко оценивают итоги губернаторства Богомаза и Гладкова

Напомним, Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Решение принято после личной встречи. Известно, что Шуваев принимал участие в президентской программе «Время Героев». Предшественник чиновника Вячеслав Гладков переходит на новую должность. Путин наградил экс-губернатора орденом Александра Невского.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar