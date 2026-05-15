«Путь офицера»: Шуваев в мессенджере обратился к жителям Брянской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев создал каналы в мессенджерах Max и Telegram. Он уже разместил там первый пост, в котором заверил, что чётко понимает стоящие перед регионом вызовы.

«Ни одна из этих задач не останется без внимания и без решения — это моё обязательство перед президентом [Владимиром Путиным] и перед вами. В ближайшие дни начну рабочие поездки по муниципалитетам, чтобы выстроить работу предметно и по существу... Мой путь — это путь офицера», — сказано в тексте.

Чиновник заверил, что боевой опыт поможет ему реализовать себя в новой должности, в частности пригодятся стратегическое мышление, стрессоустойчивость и ответственность за происходящее. Мужество и труд помогут Белгородской области достойно продолжить развитие, заключил Шуваев.