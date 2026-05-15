«Путь офицера»: Шуваев в мессенджере обратился к жителям Брянской области
Врио губернатора Белгородской области Шуваев завёл каналы в мессенджерах
Александр Шуваев. Обложка © Пресс-служба Александра Шуваева
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев создал каналы в мессенджерах Max и Telegram. Он уже разместил там первый пост, в котором заверил, что чётко понимает стоящие перед регионом вызовы.
«Ни одна из этих задач не останется без внимания и без решения — это моё обязательство перед президентом [Владимиром Путиным] и перед вами. В ближайшие дни начну рабочие поездки по муниципалитетам, чтобы выстроить работу предметно и по существу... Мой путь — это путь офицера», — сказано в тексте.
Чиновник заверил, что боевой опыт поможет ему реализовать себя в новой должности, в частности пригодятся стратегическое мышление, стрессоустойчивость и ответственность за происходящее. Мужество и труд помогут Белгородской области достойно продолжить развитие, заключил Шуваев.
Напомним, Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Решение принято после личной встречи. Известно, что Шуваев принимал участие в президентской программе «Время Героев». Предшественник чиновника Вячеслав Гладков переходит на новую должность. Путин наградил экс-губернатора орденом Александра Невского.
