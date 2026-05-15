15 мая, 12:26

«Большая ответственность»: Шуваев обозначил свои задачи на посту губернатора Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Обложка © Официальный сайт губернатора и правительства Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев назвал своей главной задачей на посту обеспечение безопасности жителей, а также развитие экономики и социальной сферы региона. Об этом он сказал на встрече с депутатами областной думы и членами правительства, где его официально представили руководству региона.

«Самая главная задача для меня — это обеспечение безопасности жителей региона, развитие экономического и социального сектора региона. Дальше мы будем продолжать наращивать усилия для защиты нашего края. Надеюсь на вашу поддержку, на честную и открытую совместную работу. Я готов оправдать доверие Президента Российской Федерации и всех белгородцев», — сказал он.

Новый руководитель поблагодарил президента Владимира Путина за доверие и возможность работать на благо родной области. Он отметил, что всю жизнь посвятил служению Родине, проходил службу в разных регионах и командовал подразделениями. По его словам, самое главное для управленца — всегда отдавать себе отчёт за принятые решения.

Путин наградил экс-губернатора Гладкова орденом Александра Невского

Напомним, Вячеслав Гладков подтвердил, что покинул должность губернатора Белгородской области, и обратился к жителям региона со словами признательности. Экс-губернатор пожелал землякам самого главного — Победы. Он отдельно отметил внимание и поддержку президента Владимира Путина, благодаря решениям которого область продолжала развиваться даже в сложной оперативной обстановке.

