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4 августа, 03:32

Тринадцатый Герой России из Якутии: Виктор Софронов удостоен высшей награды

Жителю Олекминского района Якутии присвоили звание Героя России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жителю Олёкминского района Виктору Софронову присвоили звание Героя России. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в канале на платформе «Макс».

Виктор Софронов. Фото © MAX / Айсен Николаев

Виктор Софронов. Фото © MAX / Айсен Николаев

Высшей государственной награды военнослужащий удостоен указом президента РФ. По словам Николаева, звание присвоено Софронову за исключительное мужество, самоотверженность, выдающееся боевое мастерство и верность воинскому долгу.

Он стал тринадцатым жителем Якутии, получившим звание Героя России с начала специальной военной операции. Глава республики назвал подвиг Софронова примером стойкости, отваги и преданности воинскому долгу.

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Виталий Приходько
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