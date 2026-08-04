Тринадцатый Герой России из Якутии: Виктор Софронов удостоен высшей награды

Жителю Олёкминского района Виктору Софронову присвоили звание Героя России. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в канале на платформе «Макс».

Виктор Софронов. Фото © MAX / Айсен Николаев

Высшей государственной награды военнослужащий удостоен указом президента РФ. По словам Николаева, звание присвоено Софронову за исключительное мужество, самоотверженность, выдающееся боевое мастерство и верность воинскому долгу.

Он стал тринадцатым жителем Якутии, получившим звание Героя России с начала специальной военной операции. Глава республики назвал подвиг Софронова примером стойкости, отваги и преданности воинскому долгу.

Ранее бывший глава Удмуртии Александр Бречалов был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награду ему вручили на встрече с новым врио руководителя республики Ольгой Абрамовой, указ о награждении подписал российский лидер Владимир Путин. Бречалов ранее покинул должность по собственному желанию, после чего главой региона была назначена Абрамова, занимавшая пост советника министра сельского хозяйства.