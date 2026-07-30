Экс-глава Удмуртии Бречалов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Ему вручили награду на встрече с новым врио главы республики Ольгой Абрамовой. Указ подписал президент России Владимир Путин.

«Указом президента Российской Федерации за вклад в решении социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Бречалов Александр Владимирович», — зачитали указ на мероприятии.

Александр Бречалов ушёл с поста по собственному желанию. На его место Путин предложил Абрамову, которая до этого работала советником министра сельского хозяйства.

Ранее Олег Газманов получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ подписал президент Владимир Путин. Награду певцу и композитору вручили за вклад в культуру и искусство и многолетнюю работу. Орден пришёл аккурат к 75-летию артиста — он отмечает его 22 июля. Так что награда стала отличным подарком к юбилею.