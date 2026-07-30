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30 июля, 14:12

Экс-глава Удмуртии Бречалов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Александр Бречалов. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Александр Бречалов. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Экс-глава Удмуртии Александр Бречалов получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Ему вручили награду на встрече с новым врио главы республики Ольгой Абрамовой. Указ подписал президент России Владимир Путин.

«Указом президента Российской Федерации за вклад в решении социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Бречалов Александр Владимирович», — зачитали указ на мероприятии.

Александр Бречалов ушёл с поста по собственному желанию. На его место Путин предложил Абрамову, которая до этого работала советником министра сельского хозяйства.

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Ранее Олег Газманов получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ подписал президент Владимир Путин. Награду певцу и композитору вручили за вклад в культуру и искусство и многолетнюю работу. Орден пришёл аккурат к 75-летию артиста — он отмечает его 22 июля. Так что награда стала отличным подарком к юбилею.

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Наталья Афонина
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