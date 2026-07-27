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27 июля, 11:21

«За доблестный труд»: Путин отметил вклад Володина в российскую государственность

Путин вручил Володину орден «За доблестный труд»

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Глава государства Владимир Путин вручил председателю Госдумы Вячеславу Володину орден «За доблестный труд». Церемония состоялась в Кремле во время встречи главы государства с депутатами завершающего работу VIII созыва.

Спикер удостоен награды «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

«Хотел, чтобы Вячеслав Викторович выступил, но уже в качестве награжденного соответствующей государственной наградой», — с улыбкой обратился Путин к Володину, передавая ему слово.

Председатель нижней палаты ответил: «Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за оценку работы Государственной думы, депутатов».

Он также поблагодарил президента за поддержку парламентариев. По словам политика, Дума стала единым коллективом, который осознает ответственность перед страной и ее гражданами.

VIII созыв завершает свою работу. Награждение прошло в рамках итоговой встречи Путина с законодателями.

Последнее заседание Госдумы VIII созыва завершили словами «Россия! Путин! Победа!»
Последнее заседание Госдумы VIII созыва завершили словами «Россия! Путин! Победа!»

Сегодня ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подвёл итоги работы парламента VIII созыва. По его словам, депутаты приняли 183 закона, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Эти решения сформировали правовую основу обеспечения СВО, а также оказания помощи военнослужащим и их близким, указал парламентарий.

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Оксана Попова
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