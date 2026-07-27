«За доблестный труд»: Путин отметил вклад Володина в российскую государственность

Глава государства Владимир Путин вручил председателю Госдумы Вячеславу Володину орден «За доблестный труд». Церемония состоялась в Кремле во время встречи главы государства с депутатами завершающего работу VIII созыва.

Спикер удостоен награды «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

«Хотел, чтобы Вячеслав Викторович выступил, но уже в качестве награжденного соответствующей государственной наградой», — с улыбкой обратился Путин к Володину, передавая ему слово.

Председатель нижней палаты ответил: «Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за оценку работы Государственной думы, депутатов».

Он также поблагодарил президента за поддержку парламентариев. По словам политика, Дума стала единым коллективом, который осознает ответственность перед страной и ее гражданами.

VIII созыв завершает свою работу. Награждение прошло в рамках итоговой встречи Путина с законодателями.

Сегодня ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подвёл итоги работы парламента VIII созыва. По его словам, депутаты приняли 183 закона, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Эти решения сформировали правовую основу обеспечения СВО, а также оказания помощи военнослужащим и их близким, указал парламентарий.