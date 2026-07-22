183 закона для бойцов, поддержка семей и защита детей: Подведены итоги работы Госдумы VIII созыва

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подвёл итоги работы парламента VIII созыва. По его словам, депутаты приняли 183 закона, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Эти решения сформировали правовую основу обеспечения СВО, а также оказания помощи военнослужащим и их близким, указал парламентарий.

«По итогам работы мы выйдем на принятие 183 законов, тем самым сформировав правовую основу обеспечения специальной военной операции, оказания помощи солдатам и офицерам, их близким», — отметил он.

Ещё одним приоритетом стала поддержка семей с детьми. Как сообщил председатель Госдумы, принято 61 профильное законодательное решение.

«Принят 61 закон. Выстроена система помощи от рождения ребёнка до совершеннолетия», — сказал Володин.

Он добавил, что при подготовке инициатив депутаты руководствовались поручением президента России Владимира Путина оценивать каждое решение с точки зрения его влияния на семьи с детьми.

Кроме того, был принят 71 закон в сфере здравоохранения. По словам Володина, среди ключевых решений — меры по защите детей от вейпов и энергетиков, а также инициативы, направленные на повышение качества подготовки медицинских кадров.

В сфере образования Госдума приняла 80 законов. Володин отметил, что особое внимание уделялось развитию среднего профессионального образования и подготовке востребованных специалистов. Он также сообщил, что 73% бюджетных мест в российских вузах распределены между региональными учебными заведениями, прежде всего для подготовки инженеров, врачей и учителей.

Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об ограничениях для скрывающихся за границей россиян, включая приостановку сделок с недвижимостью, запрет на вождение, блокировку счетов и закрытие доступа к госуслугам. Меры затронут фигурантов уголовных дел и тех, кто совершил административные правонарушения против безопасности.