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22 июля, 10:47

Володин предложил организовать военные сборы для депутатов Госдумы

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой организовать для депутатов военные сборы. Соответствующее предложение он адресовал Министерству обороны РФ во время пленарного заседания.

«Надо министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооружённым силам, понимали строительство вооружённых сил», — сказал он.

С этой целью спикер Госдумы предложил Министерству обороны проработать вопрос о проведении военных сборов для парламентариев. При этом он подчеркнул, что после подготовки инициативы Государственная дума готова сформировать список депутатов, которые смогут принять участие в таких сборах.

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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что подал документы в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборы в новый созыв парламента. Он выдвигается по одномандатному избирательному округу № 164 в Саратовской области.

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Милена Скрипальщикова
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