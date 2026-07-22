Володин предложил организовать военные сборы для депутатов Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой организовать для депутатов военные сборы. Соответствующее предложение он адресовал Министерству обороны РФ во время пленарного заседания.

«Надо министерству обороны предлагать политикам, чтобы они были поближе к вооружённым силам, понимали строительство вооружённых сил», — сказал он.

С этой целью спикер Госдумы предложил Министерству обороны проработать вопрос о проведении военных сборов для парламентариев. При этом он подчеркнул, что после подготовки инициативы Государственная дума готова сформировать список депутатов, которые смогут принять участие в таких сборах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что подал документы в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборы в новый созыв парламента. Он выдвигается по одномандатному избирательному округу № 164 в Саратовской области.