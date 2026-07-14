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14 июля, 14:40

«Новые люди» подали в ЦИК список кандидатов в Госдуму

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Партия «Новые люди» подала в ЦИК России документы для регистрации федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму девятого созыва. Теперь избирательная комиссия проверит представленные материалы. На эту процедуру отводится 10 календарных дней.

При отсутствии замечаний перечень претендентов официально зарегистрируют. После этого политическая сила сможет продолжить участие в кампании. Ранее Центризбирком уже заверил федеральный список «Новых людей». Аналогичное решение приняли в отношении кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам.

Заверение позволило партии перейти к следующему этапу — подаче бумаг для регистрации. Окончательное решение ЦИК примет после завершения проверки.

ЦИК приняла документы всех 11 партий для участия в выборах в Госдуму
ЦИК приняла документы всех 11 партий для участия в выборах в Госдуму

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин подал документы в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборы в новый созыв парламента. Он выдвигается по саратовскому одномандатному избирательному округу № 164. Голосование пройдёт в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Володин является действующим председателем нижней палаты парламента и представляет Саратовскую область в Думе с 1999 года.

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Татьяна Миссуми
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