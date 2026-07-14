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Регион
14 июля, 11:41

Володин подал документы для участия в выборах в Госдуму по саратовскому округу

Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru

Вячеслав Володин. Обложка © Life.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подал документы в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборы в новый созыв парламента. Он выдвигается по саратовскому одномандатному избирательному округу № 164, сообщил политик в своём канале на платформе «Макс».

«Сегодня в Саратове подал необходимые документы в окружную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в депутаты Государственной думы по саратовскому одномандатному избирательному округу № 164», — написал Володин.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября 2026 года. Володин является действующим председателем нижней палаты парламента и представляет Саратовскую область в Думе с 1999 года.

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Ранее сообщалось, что все 11 партий, включая «Зелёных», подавших документы последними, завершили выдвижение кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва. После проверки ЦИК все партии, освобождённых от сбора подписей, смогут зарегистрироваться и приступить к выборам 450 депутатов (половина по спискам, половина по округам), которые пройдут с 18 по 20 сентября.

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Анастасия Никонорова
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