Путин призвал поддерживать ветеранов СВО, идущих на выборы

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержки ветеранов специальной военной операции, которые идут на выборы. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым.

«Ребята хотят расти, многие в праймериз участвовали в Госдуму. И по одномандатному округу наш парень победил», — поделился Николаев.

Глава региона рассказал президенту, что многие участники СВО стремятся к развитию и карьерному росту, в частности, участвуют в праймериз для выдвижения в Госдуму. Николаев отметил, что по одному из одномандатных округов победил кандидат из числа ветеранов.

«Поддержите их», — напутствовал Путин.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками СВО заявил, что власти уделяют первостепенное внимание их трудоустройству после завершения операции. И предоставляют возможности для образования и переквалификации, а также обеспечивают финансовую и организационную поддержку, помощь с жильём и медицинской, и психологической реабилитацией.