Каллас пообещала продолжать попытки ввести визовый запрет для ветеранов СВО

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что работа над включением в санкционные пакеты запрета на въезд в ЕС для российских ветеранов специальной военной операции будет продолжена. Она признала, что пока не удалось согласовать эту меру в рамках 21-го пакета рестрикций, но пообещала не отказываться от неё.

«Что касается бывших бойцов. Работа будет продолжена по этой теме, поскольку тут безусловно есть риск для евробезопасности, нельзя давать этим людям возможность приехать в Европу», — заявила Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Ранее сообщалось, что страны ЕС исключили из 21-го санкционного пакета ограничения на поставки российской рыбы и морепродуктов. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что рыба имеет «особый геополитический вес», подтвердив, что предложение об эмбарго полностью снято, а встреча министров вновь не привела к утверждению нового пакета.