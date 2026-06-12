Путин заверил, что власти думают о трудоустройстве ветеранов после окончания СВО

Российские власти ставят во главу угла вопросы с дальнейшим трудоустройством военнослужащих СВО, так как все понимают сложности с поиском работы после наступления мирного времени. Так, бойцам следует дать возможности повысить уровень образования или пройти переквалификацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

«Мы все понимаем, когда СВО операция подойдёт к концу, — значительное количество людей окажется на «гражданке». Поверьте мне, все в правительстве об этом думают... Тем, кто хотел бы повышать своё образование, должна быть предоставлена возможность это делать, соответствующие решения, ряд решений уже принят, и дальше мы будем совершенствовать эту систему», — отметил президент.

Государство должно взять на себя финансовую и организационную составляющие в вопросах получения образования участниками СВО. Кроме того, военным нужно помочь с жильём и реабилитацией, как с медицинской, так и с психологической.

Также Путин сообщил, что группировка ВС России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. В ходе СВО командованием Вооружённых сил РФ было сформировано несколько межвидовых группировок войск, действующих на ключевых операционных направлениях для решения конкретных тактических и стратегических задач.