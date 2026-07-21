Володин анонсировал закон об ответственности для беглых преступников

Госдума 22 июля рассмотрит во втором чтении законопроект, предусматривающий ограничительные меры для россиян, скрывающихся за границей от уголовного или административного наказания. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

Действие законопроекта распространится не только на фигурантов уголовных дел. Аналогичные меры предлагается применять к тем, кто совершил административные правонарушения, связанные с безопасностью государства. Речь идёт, в частности, о призывах к нарушению территориальной целостности России, требованиях ввести санкции против страны, дискредитации Вооружённых сил РФ, а также несоблюдении законодательства об иностранных агентах.

«Те релоканты, кто надеется на подачки своих западных хозяев пересидеть за рубежом и уйти от заслуженного и справедливого наказания, пользуясь при этом предоставляемыми нашим государством благами, должны осознать — за содеянное всё равно придётся ответить по всей строгости закона», — сказал он.

Среди возможных ограничений — приостановка регистрации сделок с недвижимостью, запрет на управление транспортными средствами, заморозка денежных средств и блокировка активов. Помимо этого, таким гражданам могут закрыть доступ к государственным и муниципальным услугам в электронном виде, а также отказать в регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Ранее стало известно, что власти Таиланда усилили борьбу с иностранцами, которые пытаются обойти действующие визовые требования. Под проверки, задержания и последующую депортацию всё чаще попадают и россияне, переехавшие за границу.