Путин подписал закон об аресте имущества и счетов уехавших за рубеж россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий арест имущества (включая банковские средства) российских граждан за рубежом, совершивших административные правонарушения против интересов России. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Российское законодательство, вступающее в силу с 1 сентября 2026 года, расширяет перечень преступлений против интересов государства. Теперь граждане могут быть привлечены к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ, призывы к санкциям против страны, пропаганду нацистской символики, создание и распространение экстремистских материалов, а также за неуплату штрафов за эти нарушения.

Важным нововведением является возможность ареста любого имущества, включая банковские средства, у лиц, подпадающих под действие закона, без привязки к сумме штрафа. Для обвиняемых, находящихся за границей и не имеющих возможности быть уведомленными, предусмотрено обязательное назначение государственного защитника, чьи услуги будут оплачены из федерального бюджета при закрытии дела.