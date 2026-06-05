Суд обратил в доход государства имущество экс-судей Хахалевых

Елена Хахалёва получила широкую известность летом 2017 года как «золотая судья» после свадьбы дочери с участием звёзд. Позднее появились вопросы к её диплому и расходам, а в 2020 году её лишили статуса за 128 прогулов. Дело дошло до Верховного суда, затем бывшую судью объявили в международный розыск. В 2025 году её задержали в Баку, однако Азербайджан отказал в экстрадиции. Сейчас она проживает в Тбилиси.