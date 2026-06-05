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5 июня, 13:28

Суд обратил в доход государства имущество экс-судей Хахалевых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chokniti-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chokniti-Studio

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшим кубанским судьям Елене и Наталии Хахалевым, а также к членам их семьи и аффилированным лицам, передаёт ТАСС.

По решению суда, незаконно нажитое имущество ответчиков обращено в доход Российской Федерации. Речь идёт о бывшей судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой и её сестре, бывшей судье Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой.

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Ранее в суде прозвучало, что обучение Наталии Хахалёвой, бывшей судьи Арбитражного суда Краснодарского края и сестры Елены Хахалёвой, финансировали представители криминального мира. Истец представил материалы, включая протоколы допросов и рассекреченные данные МВД.

Елена Хахалёва получила широкую известность летом 2017 года как «золотая судья» после свадьбы дочери с участием звёзд. Позднее появились вопросы к её диплому и расходам, а в 2020 году её лишили статуса за 128 прогулов. Дело дошло до Верховного суда, затем бывшую судью объявили в международный розыск. В 2025 году её задержали в Баку, однако Азербайджан отказал в экстрадиции. Сейчас она проживает в Тбилиси.

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Николь Вербер
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