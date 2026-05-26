Экс-супруг «золотой судьи» Хахалевой пытался вывести из РФ активы на миллиард

Генпрокуратура установила новые детали финансовой жизни кубанской «золотой судьи». Экс-супруг Елены Хахалевой Роберт пытался вывести в иностранные юрисдикции незаконно нажитые активы. Сумма превышает 1 миллиард рублей. Об этом заявил представитель истца в ходе судебного заседания.

«Хахалев Роберт обогащался за счет использования Хахалевой Еленой полномочий судьи в личных корыстных целях. Хахалев принял меры по выводу активов в иностранные юрисдикции», — сказал юрист.

По данным истца, Роберт действовал через фиктивные договоры купли-продажи. В 2022 году он переоформил недвижимость на подконтрольную ему агрофирму «Незамаевское». Эта операция создала ложную видимость законности происхождения денежных средств.

Юрист уточнил, что эпизод касается периода, когда Хахалева была лишена полномочий судьи. В отношении неё тогда началось уголовное преследование. Следователи продолжают работу по делу.

Летом 2017 года Елена Хахалева получила известность как «золотая судья». Причиной стала свадьба дочери с участием звёзд. Позднее к ней возникли вопросы по диплому и расходам. В 2020 году её лишили статуса за 128 прогулов. Дело дошло до Верховного суда. Позже экс-судью объявили в международный розыск. В 2025 году её задержали в Баку. Однако Азербайджан отказал в экстрадиции.