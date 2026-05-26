«Золотая судья» Хахалева не признала требования Генпрокуратуры по имуществу

Бывшая судья Арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева не признала требования Генпрокуратуры по антикоррупционному иску об обращении имущества в доход России. Об этом заявила её адвокат в ходе процесса.

«Истец не доказал те обстоятельства, на которые ссылается», — сказала защитница.

Адвокат обратила внимание, что, по заявлению Генпрокуратуры, в доход государства может быть обращено жильё, которое защита называет единственным для бывшей судьи. По словам представителя Хахалевой, в нём она проживает с тремя несовершеннолетними детьми.

Летом 2017 года Елена Хахалева получила известность как «золотая судья» после свадьбы дочери с участием звёзд. Позднее к ней возникли вопросы по диплому и расходам, а в 2020 году её лишили статуса за 128 прогулов. Дело дошло до Верховного суда, позже экс-судью объявили в международный розыск. В 2025 году её задержали в Баку, однако Азербайджан отказал в экстрадиции.