Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 13:21

«Золотая судья» Хахалева не признала требования Генпрокуратуры по имуществу

Елена Хахалева. Фото © Nc-raj.ru

Елена Хахалева. Фото © Nc-raj.ru

Бывшая судья Арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева не признала требования Генпрокуратуры по антикоррупционному иску об обращении имущества в доход России. Об этом заявила её адвокат в ходе процесса.

«Истец не доказал те обстоятельства, на которые ссылается», — сказала защитница.

Адвокат обратила внимание, что, по заявлению Генпрокуратуры, в доход государства может быть обращено жильё, которое защита называет единственным для бывшей судьи. По словам представителя Хахалевой, в нём она проживает с тремя несовершеннолетними детьми.

Генпрокуратора приобщила 52 тома документов по делу «золотой судьи» Хахалевой
Генпрокуратора приобщила 52 тома документов по делу «золотой судьи» Хахалевой

Летом 2017 года Елена Хахалева получила известность как «золотая судья» после свадьбы дочери с участием звёзд. Позднее к ней возникли вопросы по диплому и расходам, а в 2020 году её лишили статуса за 128 прогулов. Дело дошло до Верховного суда, позже экс-судью объявили в международный розыск. В 2025 году её задержали в Баку, однако Азербайджан отказал в экстрадиции.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Генпрокуратура РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar