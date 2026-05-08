Генпрокуратора приобщила 52 тома документов по делу «золотой судьи» Хахалевой

В Краснодаре Генеральная прокуратура приобщила к антикоррупционному иску против бывшей судьи Елены Хахалевой и её родственников 52 тома новой документации. Заседание перенесли на 13 мая, чтобы суд и участники процесса успели изучить эти материалы, пишет ТАСС.

Изначально иск был подан в отношении Елены Хахалевой и её сестры Наталии, которая является судьёй Арбитражного суда Краснодарского края. Позже надзорное ведомство уточнило требования и привлекло к спору 11 соответчиков — тех, кто, по версии следствия, помогал семейству прятать незаконно нажитые активы. Также в деле появилось четыре юридических лица в статусе третьих сторон.

В прошлый раз суд уже получил уточнения от истца. На новом заседании представитель Генпрокуратуры попросила добавить ещё 52 папки с документацией на недвижимость, которую теперь хотят отдать в доход государства. Ходатайство удовлетворили, но, как пояснил судья, внезапно возникший «большой массивный объём информации» требует тщательного анализа. Поэтому заседание отложили до середины следующей недели.