8 мая, 17:04

Генпрокуратора приобщила 52 тома документов по делу «золотой судьи» Хахалевой

Елена Хахалева. Обложка © YouTube / Честный детектив

В Краснодаре Генеральная прокуратура приобщила к антикоррупционному иску против бывшей судьи Елены Хахалевой и её родственников 52 тома новой документации. Заседание перенесли на 13 мая, чтобы суд и участники процесса успели изучить эти материалы, пишет ТАСС.

Изначально иск был подан в отношении Елены Хахалевой и её сестры Наталии, которая является судьёй Арбитражного суда Краснодарского края. Позже надзорное ведомство уточнило требования и привлекло к спору 11 соответчиков — тех, кто, по версии следствия, помогал семейству прятать незаконно нажитые активы. Также в деле появилось четыре юридических лица в статусе третьих сторон.

В прошлый раз суд уже получил уточнения от истца. На новом заседании представитель Генпрокуратуры попросила добавить ещё 52 папки с документацией на недвижимость, которую теперь хотят отдать в доход государства. Ходатайство удовлетворили, но, как пояснил судья, внезапно возникший «большой массивный объём информации» требует тщательного анализа. Поэтому заседание отложили до середины следующей недели.

Объявленная в розыск «золотая судья» Елена Хахалева обосновалась в Тбилиси

Летом 2017 года Елена Хахалева прогремела на всю страну как «золотая судья», закатив дочери свадьбу с участием звёзд. Позднее к ней возникли вопросы по диплому и расходам. В 2020 году её лишили статуса за 128 прогулов, дело дошло до Верховного суда, а позже экс-судью объявили в международный розыск. В 2025-м её задержали в Баку, но Азербайджан отказал в экстрадиции. Тем временем глава Верховного суда Игорь Краснов направил материалы для антикоррупционной проверки в отношении Наталии Хахалевой, сестры «золотой судьи».

Юрий Лысенко
