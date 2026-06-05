Криминальный мир помог сестре «золотой судьи» с образованием
ГП: Обучение экс-судьи Хахалевой оплатили представители криминального мира
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Генпрокуратура заявила в суде, что обучение Наталии Хахалевой — бывшей судьи Арбитражного суда Краснодарского края и сестры экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой — финансировалось представителями криминального мира. Эта информация прозвучала на заседании Октябрьского районного суда Краснодара в рамках антикоррупционного дела об изъятии имущества семьи Хахалевых и связанных с ними лиц.
В ходе процесса истец представил доказательства, включая протоколы допросов и рассекреченные материалы МВД, подтверждающие, что оплату обучения произвели лица, близкие к высокопоставленному представителю криминальной иерархии.
«Просим приобщить сведения из образовательного учреждения, касающиеся оплаты за обучение Хахалевой Наталии. Просим приобщить сведения о лицах, которые произвели эту оплату. Это близкий круг человека, занимающего высшее положение в криминальной иерархии», — сказал представитель Генпрокуратуры.
Летом 2017 года Елена Хахалева получила известность как «золотая судья» после свадьбы дочери с участием звёзд. Позднее к ней возникли вопросы по диплому и расходам, а в 2020 году её лишили статуса за 128 прогулов. Дело дошло до Верховного суда, позже экс-судью объявили в международный розыск. В 2025 году её задержали в Баку, однако Азербайджан отказал в экстрадиции. Сейчас она проживает в Тбилиси.
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