Криминальный мир помог сестре «золотой судьи» с образованием

Генпрокуратура заявила в суде, что обучение Наталии Хахалевой — бывшей судьи Арбитражного суда Краснодарского края и сестры экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой — финансировалось представителями криминального мира. Эта информация прозвучала на заседании Октябрьского районного суда Краснодара в рамках антикоррупционного дела об изъятии имущества семьи Хахалевых и связанных с ними лиц.

В ходе процесса истец представил доказательства, включая протоколы допросов и рассекреченные материалы МВД, подтверждающие, что оплату обучения произвели лица, близкие к высокопоставленному представителю криминальной иерархии.

«Просим приобщить сведения из образовательного учреждения, касающиеся оплаты за обучение Хахалевой Наталии. Просим приобщить сведения о лицах, которые произвели эту оплату. Это близкий круг человека, занимающего высшее положение в криминальной иерархии», — сказал представитель Генпрокуратуры.