Машков требует лишить наследников-релокантов прав на шедевры русских классиков

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил запретить уехавшим из России наследникам классиков распоряжаться литературными произведениями и приравнять их к объектам культурного наследия. С такой инициативой он выступил на сессии Петербургского международного юридического форума.

По словам Машкова, его театру отказал в предоставлении прав на постановку наследник драматурга Александра Володина — его сын Владимир Лифшиц, много лет живущий в США. Театр хотел поставить пьесу «С любимыми не расставайтесь», но Лифшиц перестал выдавать разрешения после начала СВО.

Другой пример — наследник писателя Александра Галича, Григорий Михнов-Вайтенко*, признанный в 2024 году иноагентом. Из-за этого Театр Табакова столкнулся с трудностями при выплате авторского вознаграждения за спектакль «Матросская тишина», который идёт на сцене с 1990 года.

«Законодательство защищает эти сокровища, их нельзя продать, их нельзя вывезти. Государство их охраняет. Но почему же тогда в случае с литературным произведением, которое является не меньшим культурным наследием, наследник может распоряжаться им как личной собственностью и лишать к нему доступа миллионы россиян?» — заявил Машков.

Он предложил «подумать о возможности распространить на выдающиеся литературные произведения тот же режим, что и на другие охраняемые объекты культурного наследия» и «решить этот вопрос взвешенно и цивилизованно».

Ранее художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков заявил, что уехавших из России артистов можно простить. Главное — чтобы были соблюдены определённые условия. Режиссёр опирается на поэзию Бродского, где прощение и любовь остаются неизменными ценностями.

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